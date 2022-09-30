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Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы, - пресс-служба ОП

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Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы, - пресс-служба ОП
В вопросе борьбы со злом не может быть нейтралитета.

Об этом глава государства сказал во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины", – отметил глава государства, отвечая на вопросы студентов.

Зеленский призвал граждан Швейцарии доносить до Европы правду по поводу событий в Украине.

"Важно рассказывать, что происходит, чтобы не снижалась поддержка Украины. Для этого люди могут приехать в Украину и своими глазами увидеть, что здесь происходит", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Andrij Lembergskiy
    перед тим, як просити швейцарців, заблокувати рос-активи, ти чмоня зелена наркотна, в Україні заблокував і націоналізував би активиб стратегічні підприємства, поплічників *****!((((а то дерипаски, абрамовичі, фрідмани, ротенберги, та й інші ********, володіють як і володіли, активами в Україні!((((
  • Владимир Сухов e5dee246
    Може колись і в Україні заблокуємо російські актіви.
  • Олена Микитяк
    Зєля покажи їм приклад і сам заблокуй всі расійські активи в Україні. Тоді інші країни будуть швидше ворушитися.
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