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После обстрела гуманитарной колонны выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок

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После обстрела гуманитарной колонны выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок
Выезд на временно оккупированную войсками РФ территорию через Запорожье приостановлен.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. ... Из-за трагедии выезд на ТОТ с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.

Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или имеете необходимость узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
  • Шура Семенец da04bec8
    Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
    Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
  • ViktorXP
    шось я не зрозумів...

    ця колона їхала на окуповані території?
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