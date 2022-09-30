В Госдуму внесли законопроект об отправке заключенных на войну из Украины: 1 день в зоне боевых действий - за 10 дней заключения
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Законопроект внесли депутаты Курултая - государственного собрания Башкортостана. Его авторы считают, что каждый осужденный "сможет искупить вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания".
Согласно проекту, заключенным на время войны будут предоставлять отсрочку. Каждый день пребывания в зоне боевых действий для них будут считать 10 дней заключения. Если же заключенный-оккупант вернется в Россию, которую можно будет то ли выпустить на свободу, то ли заменить наказание более мягким.
Авторы законопроекта предполагают, что отправиться воевать в Украину заключенные смогут только добровольно.
Не будут отправлять воевать осужденные за тяжкие преступления и за преступления против детей.