Украина почти вышла на довоенные показатели экспорта зерна, - Кубраков

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время телемарафона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо "Свобода"

"За эти два месяца вывезено уже более 5,5 миллиона тонн аграрной продукции – речь идет лишь о трех портах, которые работают в рамках зерновой инициативы. Около 250 судов в разные страны. 4 судна отправлены в рамках мировой продовольственной программы в беднейшие страны Африки. Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано почти 4 миллиона тонн. Мы почти вышли на те цифры, которые у нас были до войны", – сказал он.

"Я уверен, что даже в этом месяце (мы восстановим темпы экспорта зерна – ред). Если брать результаты сентября – почти 4 миллиона тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай (посчитаем), железная дорога и грузовики. Я думаю, что мы точно будет около 6 миллионов тонн экспорта агропродукции в месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", – добавил министра.

По данным Кубракова, производители уже практически освободили свои склады от накапливавшейся в украинских портах агропродукции.

"Практически освободили. Уже идет речь о новом урожае, который собирается и экспортируется", – сообщил он

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