Оккупанты тотально проверяют на улицах документы мужчин. Тех, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляют на фронт,- горсовет

Россияне во временно оккупированном Мариуполе так называемая "военная комендатура" тотально проверяет документы мужчин на улицах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к РФ открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Да, раньше мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании рабочих Больницы скорой медицинской помощи на время мобилизации.

Теперь начались проверки документов прямо на улицах города. Людей с донецкой регистрацией отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали ревизию укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что ВСУ наступает!", - говорится в сообщении.

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Мариупольцы призывают пытаться избежать мобилизации.

"Не становитесь "пушечным мясом" для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска", - отмечают в горсовете.