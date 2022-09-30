Оккупанты тотально проверяют на улицах документы мужчин. Тех, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляют на фронт,- горсовет
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.
"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к РФ открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Да, раньше мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании рабочих Больницы скорой медицинской помощи на время мобилизации.
Теперь начались проверки документов прямо на улицах города. Людей с донецкой регистрацией отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали ревизию укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что ВСУ наступает!", - говорится в сообщении.
Мариупольцы призывают пытаться избежать мобилизации.
"Не становитесь "пушечным мясом" для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска", - отмечают в горсовете.