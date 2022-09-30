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За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

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За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану
В российские Туви семьям мобилизованных раздают баранов как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Тува.

"Администрации муниципальных районов приступили к выполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля", - говорится в сообщении.

Всего власти распределили между жителями 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.

В Шагонаре районная администрация, кроме угля, решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам.

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Топ комментарии

  • user009
    меняют барана на барана
  • vitaliymkua
    Та ні. Той що залишається набагато розумніше за першого. У нього хоч невеличкий шанс є вижити.
  • Angry Ronin UA
    - Валико, было 8 баранов, здесь 7 - где еще один?
    - А себя ты считал?
    - Нет...
    - Вот с тобой и будет 8.
    (с) Мимино
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