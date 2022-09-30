Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели план деоккупации, проанализировали возможные действия РФ и вопросы обеспечения оружием ВСУ
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. Во-вторых, рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. В-третьих, проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. В-четвертых, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашей армии на наиболее горячих направлениях.
Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул глава государства.