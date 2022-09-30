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Территории "ЛДНР" "войдут в состав РФ" в границах 2014 года, - Песков

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Территории "ЛДНР" "войдут в состав РФ" в границах 2014 года, - Песков
В Кремле заявили, что информацию относительно оккупированных Херсонской и Запорожской областей предоставят позже.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.

Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Да хоть минет друг другу делайте все равно никто в мире ето не оценит
  • Колян Коляныч
    Войдут понятно что через ж0пу...как всё на раССеи и делается...
  • Sergey Sheshenya
    На какое число 2014 года?)
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