Участники Генеральной ассамблеи МАГАТЭ требуют от России покинуть территорию Запорожской АЭС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
Подписанты подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является главной причиной угроз ядерной безопасности и физической защиты в Украине.
"Риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока Российская Федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотделимая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.
Также участники конференции отметили, что любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее.
"Мы снова призываем РФ немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними... и для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – говорится в совместном заявлении.