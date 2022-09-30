Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов

Российские оккупанты планируют сегодня осуществить отход основных сил из Лимана.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили. Для прикрытия противником выставлены заслоны. Теперь вопрос, удастся ли их подразделениям в городе спастись даже когда они бросят тяжелое вооружение. Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение состоится в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои боеспособные подразделения, которые держали оборону", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, 20-я общевойсковая армия ВС РФ потерпела поражение, новый рубеж обороны противник пытается выстроить вдоль трассы Р-66 от Сватово до Кременной.

Таким образом, продолжил журналист, российская армия оказалась не способна удержать Лиманский район Донецкой области.

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Также, по данным Бутусова, российские подразделения сворачивают позиции в Лимане.

"Противник готовится прорываться из города, обороняться в окружении они не собираются. После сдачи Дробышево на севере и Ямполя к югу от Лимана шансов удержаться у россиян в Лиманском районе нет. Путь ухода один - в районе села Торское. Эта трасса находится под огневым контролем у украинских войск, но именно Торское пока не освобождено. Если группировку в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, у россиян не будет хватать сил для организации обороны Кременной и Сватового", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов добавил, что россияне собирают весь имеющийся транспорт и формируют в Лимане колонны для прорыва через села Заречное и Торское.

"Единственный путь находится под огневым контролем ВСУ, но, очевидно, россияне будут пытаться прорываться, решения приняты. Отход основных сил, судя по всему, противник планирует делать сегодня", - подытожил журналист.

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