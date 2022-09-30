После заявления Путина об аннексии оккупированных территорий следует ожидать обострения на фронте, - нардеп "Голоса" Рахманин

На фоне недовольства россиян мобилизацией Путину нужно что-то делать для повышения своего рейтинга. Поэтому после объявления аннексии временно оккупированных украинских территорий он может прибегнуть к эскалации на фронте.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы повысить свой рейтинг, который в ближайшее время у Путина будет падать, поскольку общество (или какая-то часть) не простит ему эту мобилизацию. Ему необходимо сейчас немного изменить картинку, усилить свое влияние на общество. Подозреваю, это будет осуществляться за счет более жестких обстрелов" украинских территорий крылатыми и баллистическими ракетами", – пояснил парламентарий.

Нардеп считает, что также в ближайшие недели следует ожидать обострения на фронте. Мобилизированных россиян и технику со складов будут перебрасывать туда.

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"Хотя не менее 200 тысяч потенциальных мобилизованных сбежали, где-то 100 тысяч они намобилизовали и в ближайшее время намобилизуют еще. Этот ресурс будут перебрасываться на линию фронта. Поэтому возможны интенсивные боевые действия на одном или двух направлениях (три россияне не потянут). Качество этого боевого материала вызывает вопросы, равно как и качество боевой техники, которая активно снимается с хранения.

Но Путину это необходимо, и эскалация в ближайшие недели вполне возможна. Где именно – трудно сказать. Возможно, Бахмутское направление, Марьинка и теоретически наступательные действия в Запорожском направлении", - подчеркнул Рахманин.

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