Операция по окружению российской группировки возле Лимана находится "на этапе завершения", - представитель восточной группировки войск

На Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Детали по взятым городам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет происходить контратака врага", - сказал он.

По словам Череватого, на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки.

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"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", — заявил Череватый.

Он отметил, что операция на этапе завершения окружения.

По словам спикера восточной группировки войск, у Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена. "Если его под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - заметил он.

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