Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин

Президент РФ Путин призвал власти Украины "прекратить боевые действия" и "сесть за стол переговоров".

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз говорили", - сказал российский диктатор.

В то же время, Путин заявил, что "выбор народа" на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей "обсуждать не будут".

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