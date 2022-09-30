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Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин

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Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин
Президент РФ Путин призвал власти Украины "прекратить боевые действия" и "сесть за стол переговоров".

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз говорили", - сказал российский диктатор.

В то же время, Путин заявил, что "выбор народа" на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей "обсуждать не будут".

Также читайте: Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Здохни, Путін.
  • Panda Freeav
    шо. валізка вже повна? не встигають міняти?
  • Woxel Earth
    Пуйло, а хто тебе питати буде?
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