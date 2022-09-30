Русофобия является расизмом, она распространяется по всему миру, - Путин

Российский диктатор Путин назвал Запад расистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения.

"Они (Запад. - ред.) делят мир на цивилизованные страны и на всех остальных. Кто по плану западных расистов должен пополнить перечень варваров и дикарей. ... Западные элиты какими были, таковыми и остались - колонизаторскими. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм-расизм. А чем, как ни расизмом является русофобия, которая распространяется по всему миру?" – сказал он.

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