Новости • Война

Путин - Киеву: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами РФ. Навсегда. ВИДЕО

61 954287
Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил  Путин.

Также читайте: Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин

Топ комментарии

  • Alex T 01c3574b
    Ху# тобі на комірець, парашник..
  • Харьков Сумской
    Сталін думав, що теж окупував пів-Європи назавжди...
  • Колян Коляныч
    Знаете что самое лучшее в касапах - Ничего...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости