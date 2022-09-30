Путин - Киеву: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами РФ. Навсегда. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.