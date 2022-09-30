В Евросоюзе осудили официальное закрепление Россией оккупации территорий Украины

Еще во время выступления российского диктатора Владимира Путина, в котором он объявляет аннексию оккупированных территорий Украины, появилась реакция Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию", - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в твиттере.

"Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать", - написал в твиттере Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен написала в твиттере, что "незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит".

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

30 сентября Путин подписал "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью.