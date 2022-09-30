Нынешняя позиция Китая более выгодна Украине, чем России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нынешняя позиция Китая в отношении войны сейчас выгоднее Украине, а не России.

Об этом Кулеба рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать", - заявил он.

В то же время Кулеба предупредил, что если Китай где-то поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушающий эффект на двусторонние отношения Украины и Китая.

Кулеба считает, что в отношениях Украины с Индией и Китаем не хватает одного элемента - это регулярного контакта лидеров. По его словам, лидеры этих стран "по политическим причинам пока воздерживаются".

"Позиция Индии - такая же, как и позиция Китая, с ней можно работать. У меня, конечно, есть вопросы к закупке нефти, но аргумент индусов простой: "Европа покупает, почему мы не можем покупать?" То есть, сложно. Но мы видим там и позитивную динамику, например отказ индийского ВПК от сотрудничества с Россией по ряду проектов, это серьезные финансовые потери для российского оборонного комплекса.

Политически позиция Индии звучит всегда четко - что она за территориальную целостность Украины. Из того, что мы знаем об разговорах Моди с Путиным - тоже вопросов нет к Моди, он говорит правильные вещи", - констатировал Кулеба.

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