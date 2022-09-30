Виновные в атаке на автоколонну в Запорожской области будут привлечены к ответственности, - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасным нападением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.

"Очередное ужасное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, оказывающую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он.

Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

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Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и более 50 раненых.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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