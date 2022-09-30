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Ядерные угрозы Путина являются актом отчаяния, поскольку РФ проигрывает войну, - Кулеба

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Ядерные угрозы Путина являются актом отчаяния, поскольку РФ проигрывает войну, - Кулеба
Заявления российского президента Путина о применении тактического ядерного оружия против Украины являются актом отчаяния, поскольку Россия проигрывает войну на поле боя.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью France24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия распространяет страх. Россия пытается всех парализовать страхом. И эти российские намеки на возможное применение тактического ядерного оружия являются актом отчаяния, потому что они проигрывают войну на поле боя", - сказал министр.

По его словам, нужно серьезно относиться к этим российским намекам, однако также нужно помнить, что мир должен сдерживать Россию.

"И я уверен, что все остальные ядерные государства в мире будут выступать против использования ядерного оружия", - добавил Кулеба.

Министр также отметил, что россия пытается "присоединить" захваченные украинские территории, которые не может контролировать.

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