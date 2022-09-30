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В Совете Европы осудили незаконную аннексию и напомнили России об обязанностях государства-оккупанта

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В Совете Европы осудили незаконную аннексию и напомнили России об обязанностях государства-оккупанта
Руководители органов Совета Европы резко осудили решение Российской Федерации о незаконной аннексии территорий, которые она захватила в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Ирландии и председателя Комитета министров СЕ Саймона Ковни, главы ПАСЕ Тини Кокса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Насильственное изменение международных границ за счет другого суверенного государства и предшествовавшие ему так называемые "референдумы" являются серьезным нарушением международного права и не могут быть признаны", - говорится в заявлении руководителей СЕ.

"Как оккупирующее государство, Россия продолжает нести полную ответственность за соблюдение прав человека на соответствующих территориях, а также в оккупированном Крыму", -  заявили они.

Отмечается, что Россия должна безотлагательно осуществить деэскалацию и вернуться к принципам международного права, которые остаются краеугольным камнем мира в Европе и за ее пределами.

"Совет Европы и в дальнейшем будет поддерживать народ и власть нашего государства-члена Украины. Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается безоговорочной и непоколебимой. Мы еще раз призываем к немедленному прекращению конфликта и возвращению мира в Европу", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Шановні європейці,
    відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

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  • 9k38
    "Різко засудили". Все. Крапка
  • Sophia-Maria Duglass
    Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
    ‼️‼️‼️

    Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

    https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

    28.09.2022 02:18

    Z-богема.

    https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

    НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
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