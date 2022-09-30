США ввели новые санкции против РФ из-за незаконного "присоединения" Россией территорий Украины

США ввели новые санкции против РФ из-за незаконной аннексии украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В список, в частности, вошли 14 человек из военно-промышленного комплекса России, а также 278 членов Госдумы и Совета федерации.

Также ограничения ввели против членов семей российских государственных деятелей. В часности, в списке фигурируют имена премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги, а также супруга и сын Дмитрия Медведева.

Санкции введены также и против ряда предприятий, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс России.

Среди них - родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, дочери мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и т.д.

Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в список организаций, нарушающих экспортный контроль США.

Отдельно Государственный департамент США вводит санкции против членов семьи мэра Москвы Собянина, также являющегося членом Совета безопасности России, и визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского военнопленного.

Вводятся также визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и российских марионеток, действующих на оккупированных Россией территориях Украины.

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