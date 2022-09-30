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Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО

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Зеленский просит предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в НАТО
Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы понимаем, что это (вступление Украины в НАТО) требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам", - отметил глава государства в обращении в пятницу.

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"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - добавил он.

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Топ комментарии

  • arye z.
    30.09.2022 історичний день. Сьогодні Україна розпочала своє входження до Європи та НАТО, і сьогодні ж росія розпочала зворотний відлік до свого обнулення як країни, як держави, як народу. Туди їй дорога.
    Дорога в України до свободи буде довгою. А ось якою буде агонія Росії, не знає ніхто. Або блискавичною, або розтягнутою на десятиліття
  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
    Щось зараз хочеш сказати ?
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