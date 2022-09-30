С мая 2022 года удалось вернуть 2,5 тыс. погибших воинов, - Минреинтеграции

На горячую линию уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах поступило более 30 тысяч обращений. Более 4000 украинцев остаются пропавшими без вести.

Об этом на брифинге сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В семи областях, где происходили военные действия, созданы поисковые группы. Для работы с родными пропавших в регионах у нас работают 23 координатора. Нет пока координаторов только в Херсонской и Луганской областях, что будет уместно сделать очень скоро после освобождения наших территорий. В настоящее время заведено 13 835 дел по поиску без вести пропавших. Разыскано и возвращено 539 тел из неподконтрольных территорий. Возвращены для захоронения 2026 тел погибших с территорий зон боевых столкновений… Разыскано 163 человека, которые были в плену и освобождены", - сказал Котенко.

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