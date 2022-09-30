Сегодняшние отчаянные действия Кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией, - Дуда

Польша осуждает попытки Российской Федерации присоединить территорию Украины и никогда не признает их.

Об этом заявил в твиттере президент РП Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда не признает их. Мы будем продолжать поддерживать защитников Украины до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшние отчаянные действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", - написал чиновник.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

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