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Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной

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Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной
Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября был добавлен один человек. Это Эльвира Набиуллина.

Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.

Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Набіулліна, до речі, дуже розумна та тямуща жінка.
    Можливо єдина там, яка хоч щось розуміє в грошах.
    Вона як капітан яхти, яка, з одного боку, повинна виконувати всі накази божевільного господаря, а з іншого боку не кинути яхту на скелі та рифи.
    І те, що російський рубель ще не пішов на дно, єдино її заслуга
  • Tommy Lee
    Може вона і з біса розумна, але рубЄль не пішов на дно лише завдяки щоденному $ 1 000 000 000 за нафту й газ, ціни на які лише зростають.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это все пустое...
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