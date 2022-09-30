Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной
3 96717
Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября был добавлен один человек. Это Эльвира Набиуллина.
Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.
Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.