Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Набиуллиной

Великобритания ввела санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как сообщается на сайте британского правительства, в санкционный список Британии 30 сентября был добавлен один человек. Это Эльвира Набиуллина.

Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну - запрещен.

Напомним, по данным СМИ, Набиуллина пыталась уйти в отставку после вторжения в Украину, но Путин ей отказал.

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