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США помогут Украине вернуть свои территории: продолжат поставлять оружие, - Байден

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США помогут Украине вернуть свои территории: продолжат поставлять оружие, - Байден
Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над территориями, захваченными Россией.

Президент США Джо Байден отреагировал на попытки России незаконно аннексировать часть Украины 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В обнародованном Белым домом заявлении Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию.

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"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - заявил Джо Байден.

Он подчеркнул, что в ответ на попытки незаконной аннексии США вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности.

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Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самообороны, несмотря на дерзкие попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - заявил Байден.

Он призвал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько нужно.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Юрій Бутусов

    21 хв ·

    Тепер все. Вже недоречні питання «А коли це все закінчиться?» Вже неможливо, щоб війна якось раптом сама закінчилась. Путін не дав світу шанс здобути мир - він вирішив захищати захоплене з усіх сил.

    Тепер війна закінчиться тільки коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі. І щоб це сталось найближчими роками, нам усім треба стати націю, яка об'єднана однією ідеєю - як перемогти і як найкраще зробити для нашоі перемоги.

    І тепер це ще один історичний день, який увійде у підручники. Так, сьогодні Україна вперше визначила курс на перемогу у війні бо президент Володимир Зеленський відмовився від перемовин з РФ поки Путін залишається президентом. Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського - це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України.

    Ціна цього свідомого вибору, цього курсу на національну незалежність та державність страшна - кров десятків тисяч українців, яких вбила Росія зараз, кров мільйонів, яких вбила російська імперська політика в минулому.

    Тепер весь світ побачив як новий фюрер проголосив себе головним злом, який погрожує знищити планету, якщо він так забажає, і з яким неможливо домовитись.

    Прикро, що для того, щоб Зеленський усвідомив цей факт та зробив заяву, знадобилось понад три роки та загибель десятків тисяч українців, окупація значної території. Тепер треба було б президенту по-чесному вибачитись за намагання підлаштуватися під РФ та призначення проросійських агентів на ключові посади в комітет по розвідці в СБУ, в ОП. І розповісти суспільству з ким із росіян він зустрічався в Омані. Бо багато кампаній по дискредитації багатьох людей, які казали про зрадників у керівництві, діюча влада робила щоб прикрити проросійський курс, від якого сьогодні президент публічно відкрікся. А якби усвідомив одразу…

    Тепер треба рішуче зачищати усе проросійське у владі та державі, що туди попризначали і діючі і попередники.

    Тепер все загострилось - або росіяни знищать всю Україну і вб'ють ще багато десятків тисяч людей, або ми знищимо в Україні усіх окупантів. Ми маємо подарували нашим дітям перемогу та мир.

    Тепер нам потрібна стратегія перемоги, бо війна буде йти ще жорсткіше, ще масштабніше, і щоб перемогти нам потрібні рішучі реформи в державі, потрібна системність та організованість, набагато вищого рівня.

    Але вибір нами зроблений.

    Сьогодні більш ніж коли-небудь я переконаний, що Україна переможе.
  • ladyar
    Кожен день по хімарсу, кожен день по літаку, кожен день по ATACMS...
  • Vsevolod Marchenko
    Звідки взявся такий мерзенний соціопат *****? А от звідки!
    Із спогадів ленінградця Ніколая Ніколайовича Нікуліна.

    На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! "
    Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

    І маса подонків виродила Путлєра і його камарилью.
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