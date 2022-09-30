Телохранитель Зеленского Донец собрался защищать диссертацию
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной Академии внутренних дел.
Донец должен был защищать диссертацию "Административно-правовой статус военнослужащих (телохранителей) Управления государственной охраны Украины" на соискание степени кандидат юридических наук сегодня, 30 сентября 2022 года.
Однако в академии сообщили, что защита была перенесена.
"Защита диссертации переносится в связи с болезнью официального оппонента", - говорится в сообщении.
В материалах отмечается, что у Донца два оппонента - доктор юридических наук, профессор Елена Джафарова и кандидат юридических наук Анна Титко.
Пока неизвестно, писалась кандидатская диссертация до полномасштабного вторжения РФ или во время него.
Отметим, Максма Донца в 2019 году президент Зеленский назначил заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.
По данным СМИ, Донец был также охранником олигарха Игоря Коломойского.