СНБО принял новые санкции против "значимых" россиян, а Рада должна без промедления поддержать законопроект о национализации российских активов, - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о новых санкциях против "значимых" россиян, а Верховная Рада в скором времени будет рассматривать законопроект о национализации российских активов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - сообщил президент Украины.

Он также попросил депутатов на следующем заседании Верховной Рады без промедления поддержать законопроект о национализации всех российских активов.

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"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", - подытожил Зеленский.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.