СНБО принял новые санкции против "значимых" россиян, а Рада должна без промедления поддержать законопроект о национализации российских активов, - Зеленский
Об этом сообщил Владимир Зеленский в обращении к украинцам, передает Цензор.НЕТ.
"СНБО Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов", - сообщил президент Украины.
Он также попросил депутатов на следующем заседании Верховной Рады без промедления поддержать законопроект о национализации всех российских активов.
"Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", - подытожил Зеленский.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.
После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.