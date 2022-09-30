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Великобритания расширила санкции против России: запретила экспорт услуг и 700 наименований товаров

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Великобритания расширила санкции против России: запретила экспорт услуг и 700 наименований товаров
Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT-технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ, Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются на рекламную сферу, проведение аудита.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британские власти решили вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД Великобритании.

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  • саша паламарчук
  • Борменталь Незабаром
    зєлєнський має сісти в тюрьму після закінчення цієї війни!
  • віктор федорович 31ee1569
    Якось одномоментно на всіх сайтах росія та путін стали писати з великої літери.
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