Россия похоронила надежду на возвращение мира дипломатическим путем, - Науседа

Решение РФ о "присоединении" Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины незаконно и ничтожно. Режим Путина пересек еще одну красную линию.

Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Россия в очередной раз грубо нарушила международное право и похоронила надежду на мирное урегулирование конфликта. Сегодня все более отчаянный режим Путина пересек еще одну красную линию. Объявленное решение об аннексии Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины является незаконным и никчемным", - отметил политик.

Он подчеркнул, что рано или поздно России придется расплачиваться.

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"Ей придется отвечать за Бучу, Ирпень и Изюм. За расстрел убегающих мирных жителей Краматорска и за недавнее кровавое нападение на гуманитарный конвой в Запорожье. А также за ядерный и энергетический шантаж. Украина никогда не забудет эти преступления. И мы, литовцы, также", - отметил Науседа.

Обращаясь к литовскому народу, он подчеркнул, что сегодня в Украине решается судьба Литвы.

"В Украине решается судьба всей Европы. Если мы не остановим агрессора сейчас, мы рискуем потерять все, что создали за три десятилетия ежедневного упорного труда. Вот почему Литва никогда и ни при каких обстоятельствах не признает фиктивные "референдумы" в оккупированных регионах и их результаты. Так же, как не признает более раннюю аннексию Крымского полуострова. И весь цивилизованный мир сделает то же самое", – добавил президент.

Науседа подчеркнул, что Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это Украина.

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"Мы и дальше будем оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине до ее окончательной победы. Мы будем и дальше настаивать на максимально жестких международных санкциях против России. Это наименшее, что мы можем сделать. В этот темный час, который всегда наступает перед рассветом, мы твердо знаем, что борьба Украины за свободу – это наша борьба, и мы победим", - сообщил он.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.