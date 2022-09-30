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Израиль не признает аннексии четырех украинских областей Россией, - МИД

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Израиль не признает аннексии четырех украинских областей Россией, - МИД
Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексии четырех украинских областей Россией.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни", - говорится в сообщении МИД Израиля в Twitter.

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  • Ростислав 7cdbe648
    Тобто Крим пархаті визнають москальською територією?
  • Adalet
    Стадо гарматного м'яса, яке все ще здатно принести багато лиха своїми діями, поки адекватний світ досі вважає, що стадо може бути зупинине розмовами і "чіткими сигналами"
  • Борменталь Незабаром
    і нічо туповатий світ не знає що з цим робити?! "Придністровье", Абхазія, Південна Осетія ничому туповатий світ не навчили! він вважає що сховатися головою в пісок - це вирішення проблем
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