Израиль не признает аннексии четырех украинских областей Россией, - МИД

Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексии четырех украинских областей Россией.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Израиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии четырех областей Россией. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни", - говорится в сообщении МИД Израиля в Twitter.

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