В новом санкционном пакете Украины - тысячи лиц и компаний из РФ, - Данилов

В санкционном пакете, который Украина намерена ввести против представителей российского бизнеса, - тысячи фамилий и компаний.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный пакет", - заявил секретарь СНБО.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.