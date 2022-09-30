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Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба

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Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что незаконная аннексия Россией четырех областей Украины в результате псевдореферендумов ничего не меняет.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать свою землю и своих людей, восстанавливать свою территориальную целостность", – заявил Кулеба.

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Топ комментарии

  • olele
    Я прошу всіх військових, які зараз закривають котел в районі Лиману, тримати в голові лише одне слово.

    Іловайськ.

    Іловайськ.

    Іловайськ.

    Ю. Гудименко
  • Валентина Саюн c856325a
    А вірно. Яка "країна" така і " анексія ". Тримайтесь і бережіть себе
  • Amber
    Кремлівський упирь нехай продовжує щось базікати на свою користь,
    а нам своє робити - це гнати кацапську погань з нашоі краіни 😡
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