Путинская "аннексия" ничего не меняет для Украины: продолжаем освобождать свою землю, - Кулеба
2 41715
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что незаконная аннексия Россией четырех областей Украины в результате псевдореферендумов ничего не меняет.
Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые даже физически не контролирует на местах. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать свою землю и своих людей, восстанавливать свою территориальную целостность", – заявил Кулеба.