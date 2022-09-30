Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь
Об этом генсек Альянса сказал, комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию в ускоренном порядке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - отметил Столтенберг.
Генсек напомнил, что союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде также очень четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.
"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - подчеркнул Столтенберг.
По словам генсека, фокус и усилия союзников по НАТО сейчас - на предоставлении немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей защититься от российского жестокого вторжения.