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Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь

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Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право избрать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.

Об этом генсек Альянса сказал, комментируя анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским подачу заявки на вступление в организацию в ускоренном порядке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - отметил Столтенберг.

Генсек напомнил, что союзники НАТО на встрече на саммите НАТО в Мадриде также очень четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, частью каких соглашений по безопасности она хочет быть.

"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - подчеркнул Столтенберг.

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По словам генсека, фокус и усилия союзников по НАТО сейчас - на предоставлении немедленной поддержки Украине, чтобы помочь ей защититься от российского жестокого вторжения.

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Непогано начебто. Без ґепічних фраз, але:
    1. НАТО відчинене, тож подавайте заявку, і за наявності консенсусу - welcome.
    2. Негайна підтримка буде. Слід розуміти, що це буде багато засобів кацапоанігіляції.

    Проблему бачу в консенсусі. Сподіваюся, що вдасться його прочавити (бо *******...)
  • Борменталь Незабаром
    нато - це така безпекова організація, яка приймає до свого складу тільки тих, в кого немає проблем з безпекою
  • Super Gut
    Сьогодні зранку слухав провідну британську радіостанцію. Тема - анексія куйлом 15% нашої території. В прямий ефір дзвонили пересічні британці і давали свою оцінку подіям. Найцікавіше, що були такі, які прямим текстом казали, що Україну негайно треба приєднати до НАТО аби захистити нас від можливої ядерної атаки. Може мені хтось нагадати, коли європейці хотіли б бачити Україну у НАТО так як зараз?! Так і що єдиний хто може реально завадити нашій євроінтеграції і членству в НАТО - це діюча влада всяких дєрьмаків і хламідій. Союзники скоро дозріють, а ось чи захочуть татарови-смірнови-тимошенки-міндічі-тищенки зупинитися в пограбунку України - велике питання.
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