Президент Грузии Зурабишвили осудила незаконную аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях: "Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права"
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу осудила действия России по незаконной аннексии четырех областей Украины, а также намерения Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных украинских и грузинских территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнула она.
"Осуждаю планы мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии как очередное грубое нарушение суверенитета обеих наших стран", - добавила президент Грузии.