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Президент Грузии Зурабишвили осудила незаконную аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях: "Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права"

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Президент Грузии Зурабишвили осудила незаконную аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях: "Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу осудила действия России по незаконной аннексии четырех областей Украины, а также намерения Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных украинских и грузинских территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Формализация фиктивного референдума в поддержку вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего. Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнула она.

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"Осуждаю планы мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии как очередное грубое нарушение суверенитета обеих наших стран", - добавила президент Грузии.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    помітили, які з усіх народів, які насіляли колишній радянський союз, всі залякані сцикуни! просто збіговисько заляканих сцикунів! тільки Українці спроможні чинити спротив!
    теперь робіть паралеллі завдяки кому радянське лайно перемогло в Другій Світовій
  • Envoy
    Пока бабло из раши побеждает ваш грузинский разум .
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Дякуємо, звичайно, за притомну позицію. Але для Грузії настав дуже класний момент - заарештувати всіх біглих росіян і обміняти на Осетію і Абхазію. Або передати Україні для обміну. Або розстріляти. Інакше вони будуть будувати в Грузії рускій мір і закликати ***** звільнити Грузію від утискання рускоязчних.
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