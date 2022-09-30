Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал семь элементов, необходимых для обеспечения коллективной безопасности Украины.

Соответствующее сообщение в фейсбуке глава МИД сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно только обеспечив действие семи элементов", - подчеркнул Кулеба.

Первый элемент – это расширение международной коалиции в поддержку Украины. "На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки", - заявил Кулеба.

Второй элемент - увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии. "Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще больше оружия", - подчеркнул Кулеба.

Третий элемент – существенное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других.

Четвертый – вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой зонтика пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - отмечает Кулеба.

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Пятый элемент – это Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к украинскому членству в НАТО.

Шестой - Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

И седьмой элемент – активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Победа Украины – это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", - подчеркнул Кулеба.

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - подытожил глава МИД.