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Зеленский внес изменения в указ об увольнении срочников в запас

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Зеленский внес изменения в указ об увольнении срочников в запас
Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, изменения предусматривают, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены запас, "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

В то же время отменяются статьи 2-6 указа № 687/2021, определяющие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    цікаво, хоч зараз наш альтернативно обдарованний нарід розуміє, які правильні кроки робив Порошенко, коли озброював Армію, навчав завдяки союзникам, розробляв ракетні программи, виготовлял **********!!!
    не можна полягатися на західний світ - він нам не друг і не товариш!
    захід переслідує свої власні інтереси і на данним момент в їх інтересах затягувати цю війну до нескінченності
  • Алекс Мышкевич
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    Предназначена в первую очередь для уничтожения живой силы
    підходьте ближче, чмобіки! ще ближче !!!
  • olele
    ...Пока уже не страшный, а становящийся смешным дед витал в имперских облаках, ВСУ завершили окружение Лимана - 2 500 российских мерзавцев в котле. Но кровавому деду они по барабану - главное, толкнуть речь для восторженных пенсионеров и экзальтированных домохозяек.

    Оно и к лучшему - теперь ни у кого в мире никаких иллюзий, теперь выход один - обложить медведя красными флажками и готовить тот самый последний для него выстрел.

    Реакция Украины? А какая может быть реакция на спятившего агрессора? Гнать на болота, добивать империю, бороться за свою страну с удвоенной силой. С помощью таких ненавистных Кремлю англосаксов.

    Мосты сожжены и выбора уже нет. Мы или они. Цивилизация или дремучий маразм. Свобода или вечный ГУЛАГ. Достоинство или животное пресмыкание. Ответ очевиден.

    Донецк - это Украина.

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    А будут продолжать в том же духе, то Кубань - тоже Украина.

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    (с) Шарп
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