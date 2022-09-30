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Столтенберг призвал Путина прекратить войну: "Он ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить"

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Столтенберг призвал Путина прекратить войну: "Он ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить"
Российский президент Владимир Путин должен прекратить войну, потому что он ее развязал.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на срочном брифинге, созванном после решения Путина "присоединить" захваченные территории Украины к РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить. Если Россия перестанет воевать, то будет мир. А если Зеленский и Украина прекратят борьбу, Украина перестанет существовать как независимое государство", - сказал он.

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Генсек НАТО отметил, что с одной стороны есть агрессор – Россия, а с другой – жертва агрессии Украина.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    так Столтенберг ще більший закликун?
    не впевнений що саме так повинен поводитися Ґенсек НАТО в такої сітуації.
  • Skifik z pivdnya
    На колени стань ещё...
  • Борменталь Незабаром
    нато - це така міжатлантична організація бойових промов і закликів!
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