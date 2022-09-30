Литва закупит для Украины польские дроны-камикадзе Warmate

Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Беспилотные системы Warmate закупят для Украины у польской компании WB Group. Приобрести планируют два полных комплекта, включающих пусковую установку и 37 единиц дронов-камикадзе. Они могут нести взрывчатки и уничтожать танки и командные пункты.

Денежные средства на эту закупку собрал литовский журналист Андрюс Тапинас. Его инициатива собрала более 2 млн евро, половину этой суммы выделят на покупку Warmate.

Решение было согласовано с украинской армией. Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

Warmate – это дрон-камикадзе, разработанный польским предприятием WB Electronics. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО. Warmate обнаруживают и поражают легкобронированную технику, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится до 10 минут.

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