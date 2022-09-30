Россия нарушает статут ООН и прибегает к опасной эскалации, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением попыток России аннексировать захваченные территории Украины и заявил, что кремль прибегает к опасной эскалации, которая драматично повлияет на весь мир.

Об этом говорится в официальном заявлении генсека ООН, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Устав ООН четкий. Любая аннексия территории государства другим государством путем угрозы или применения силы является нарушением принципов устава ООН и международного права", - подчеркнул генсек.

Он подчеркнул, что Российская Федерация как один из пяти постоянных членов Совбеза "несет особую ответственность за соблюдение устава ООН".

"Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь правового значения и заслуживает осуждения. Это невозможно согласовать с международно-правовой базой", – подчеркнул Гутерриш.

Он подчеркнул, что Россия сейчас выступает против всего, что отстаивает международное сообщество.

"Попирает цели и принципы ООН. Это опасная эскалация. Этому не может быть места в современном мире. Это не должно быть принято", – подчеркнул генеральный секретарь.

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Он заметил, что позиция ООН остается однозначной: "Мы в полной мере привержены суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям ООН".

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины проводились во время активного вооруженного конфликта и за рамками правового и конституционного поля Украины. "Это нельзя назвать настоящим волеизъявлением народа", - акцентировал он.

Генсек ООН также подчеркнул, что любое решение рф продвигать дальше свою позицию увеличивает угрозы перспективам мира.

"Это продолжит драматическое влияние на мировую экономику, особенно на развивающиеся страны, и помешает нашей способности доставлять жизненно необходимую помощь по всей Украине и за ее пределами", - отметил Гутерриш.

Он заявил, что пора отойти от края пропасти.

"Сейчас как никогда мы должны работать вместе, чтобы положить конец этой разрушительной и бессмысленной войне и поддерживать устав ООН и международное право", - подытожил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.