Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о $12 млрд для Украины

Палата представителей США – вслед за Сенатом – приняла законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание "шатдауна" правительства США, который в своих положениях содержит более $12 миллиардов помощи Украине в сфере безопасности и экономики.