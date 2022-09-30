Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о поддержке членства Украины в НАТО после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытых дверей", – сказала глава канадского МИД на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Читайте также: Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь