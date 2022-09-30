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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД Жоли

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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о поддержке членства Украины в НАТО после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытых дверей", – сказала глава канадского МИД на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Канада,Латвія,Литва,Естонія,Польша - вже сьогодня підтримують Україну до вступу в НАТО.
  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    ДЯКУЄМО! <3
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Надо чтобы Канада стала еще и нашим лоббистом по вступлению в блок.
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