Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Все, что будет нести нам опасность, - уничтожим
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ВСУ должны уничтожать средства поражения, которые будут угрожать Украине, независимо от того, где они находятся.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все то, что будет наносить нам опасность, все будет уничтожаться. Какими силами и средствами – это уже вопросы наших Вооруженных сил, это вопросы наших спецподразделений, наших парней и девушек, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились", - подчеркнул Данилов.