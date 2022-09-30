Завершения войны можно ожидать весной 2023 года, - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война между Украиной и Россией продлится не долго и в скором времени её активная фаза закончится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вся эта война не так уж и долго продлится. Скоро это закончится", - сказал Буданов в эфире национального телемарафона. Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о том, продлится ли это "2-3 недели", он отметил, что речь идет о более длительном сроке.

"Я еще в конце мая рассказывал, каковым будет алгоритм боевых действий. Тогда я прямо сказал, что июнь месяц будет для нас нехорошим, мы будем терять. В июле будет условный застой, а в августе мы начнем понемногу движение в сторону восстановления территории, что будет понятно всем. Зимой война в значительной степени затихнет, а вот после зимы начнется завершение этого конфликта. На первом этапе – выходом на админграницы по состоянию на 1991 год", - отметил Буданов.

Он также добавил, что, вероятно, украинская армия войдет на территорию Крымского полуострова уже к концу весны 2023 года. "Возможно немного раньше. В днях можно ошибиться, в алгоритме нет", - подытожил руководитель ГУР.

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