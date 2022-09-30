Следующий шаг на пути в НАТО - оформление приглашения, - Кулеба

Следующим шагом после заявки Украины на вступление в НАТО есть оформление приглашения Украине присоединиться, и президент Владимир Зеленский уже поставил задачу готовиться к двусторонним переговорам со странами-членами по этому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующий шаг: все государства-члены должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу и до тех пор, пока этот консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба выразил убеждение, что именно Йенс Столтенберг думает, что Украина должна быть членом НАТО, и он готов над этим работать, имея определенный опыт общения и взаимодействия с генсеком.

"И он будет над этим работать только после того, как появится соответствующее консенсусное решение государств-членов Альянса", - отметил министр.

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Он также проинформировал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу всей дипломатической команде готовиться к двусторонним переговорам со странами-членами Альянса по вступлению Украины: "Будет развернута такая же машина, которая работала над обеспечением поддержки заявки на получение статуса члена в ЕС".

"Будем вести адвокацию, общаться. Я буду говорить со странами соответствующими, с генеральным секретарем НАТО. Мы понимаем, где будут проблемы. Мы понимаем, где будет максимальная поддержка. Мы будем решать эти проблемы", - заметил Кулеба.

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