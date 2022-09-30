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Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян

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Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в ноябре-декабре 2022 года 120 тысяч россиян на срочную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву. Также в указе говорится, что с 1 октября должны быть уволены срочники, срок службы которых истек.

В российском Генштабе уверяют, что срочники не будут участвовать в войне против Украины.

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Топ комментарии

  • ॐ Серж ॐ
    Як мені здається, шанувальник спецоперації, який отримує повістку, почувається приблизно як затятий уболівальник боксерського матчу, на якого раптово натягли труси та рукавички та виштовхали на ринг.

    А в протилежному кутку розминається і якось недобре поглядає той самий мужик, якому він пару хвилин тому із зали репетував "п...р, тобі п...ц!"

    Нічого ж не віщувало!!!
    ☝️🤔🤣🤣🤔☝️
  • Алекс Скела
    Призвал на срочную службу? Нет, на очень и очень краткосрочную!
  • Egor Letov 6e01509d
    Плєшивий могілізатор.
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