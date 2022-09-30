Новости

Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом

16 467116
Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом
Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Об этом на брифинге в пятницу заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и стремящимися к нему присоединиться странами. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе нужно заняться в другое время", – сказал он.

Читайте также: Следующий шаг на пути в НАТО - оформление приглашения, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Светлана Круп
    А чому ти радієш? Тому що проволочки з НАТО коштуватимуть Україні нових смертей? Ідею екстренного вступу в НАТО на днях видав Порох, зелені її тільки реалізували.
  • Ан Мур
    Салліван - це консерва *****.
    Потрібно дочекатись, що скажуть Байден і Блінкін з цього приводу.
    Втім, Блінкін ще минулого тижня перетирав з ЄрZе ситуацію (був з візитом в Києві); щось же вони порішали...
  • user009
    то есть подача заявки - это таки местная самодеятельность оп, и никакого предварительного договора не было
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости