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США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на следующей неделе, – Салливан

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США планируют объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на следующей неделе, – Салливан
Правительство США планирует на следующей неделе объявить об "очередном выделении немедленной военной помощи" Украине.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Раньше на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи более чем на $1 млрд для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных сил на следующие годы. И мы ожидаем, что на следующей неделе объявим об очередном выделении немедленной военной помощи", – заявил Салливан на брифинге.

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Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
    Наши помимо замыкания лиманского кольца продолжают наступление севернее. В данный момент идёт штурм Терны и Ямполовка. Это выход фронта на трассу Сватово - Кременная. Кременную кстати тоже уже штурмуют.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Надеюсь кроме боеприпасов будут и новые ништяки. Количество мяса у ванек увеличивается.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Чекаємо. Рашистське м'ясо треба утилізувати підвищеними темпами. Вже 400-500 підарів за добу, потрібно удвічі-втричі більше
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