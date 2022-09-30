Байден – Путину: США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина, отметив готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.

Такое заявление Байден сделал во время обращения к американскому народу в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"США и их союзников - подчеркиваю это - не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не испугает и не устрашит. Действия Путина - бутафорские референдумы, представление, которое он устроил, чтобы показать якобы единство (российского народа) - это признак того, что у него проблемы", – подчеркнул американский президент.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время. Сейчас лучший путь – поддерживать Украину, - Белый дом

Он вновь повторил, что Штаты никогда не признают аннексии Россией территории Украины, этого также не сделает и мир. Зато Вашингтон с союзники продолжат помогать Украине, чтобы она могла "защищать себя, свои территории и свободу".

"США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО – господин Путин, не поймите меня неправильно – каждый дюйм", – подчеркнул Байден.