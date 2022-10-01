Российского летчика Красноярцева, бомбившего Чернигов, весной обменяли на 5 украинских пилотов, - ГУР

Российский пилот СУ-34 Александр Красноярцев из Челябинска, сбитый во время бомбардировки жилых кварталов Чернигова, был обменен на украинских летчиков.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", - рассказал Буданов.

Напомним, Красноярцева сбили 5 марта над микрорайоном Забаровка, что на окраине Чернигова, во время его третьего вылета за время войны. По его словам, до этого он вылетал для бомбардировки аэропорта в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. Когда его самолет был подбит из ПЗРК украинскими военными, он нес на борту шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб.

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